Новым главным тренером Вестерло стал Тимми Симонс, сообщает официальный сайт клуба.

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47-летний специалист подписал с клубом Сергея Сидорчука контракт сроком на два года (с 1 июля 2024-го до 30 июня 2026-го). Тимми на посту заменил Барта Гора, который руководил командой после увольнения Рика Де Мила.

Напомним, ранее Симонс возглавлял Зюлте-Варегем и второлиговый Дендер, который по итогам сезона 2023/24 вывел в элитный дивизион Бельгии. Также в свое время он был ассистентом и тренером молодежного состава Брюгге и Зюлте-Варегема.

К слову, Вестерло за тур до финиша идет в турнирной таблице Лиги Жупиле шестым.

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