"Каллум Уилсон получил разрыв подколенного сухожилия, это может быть от шести до восьми недель отсутствия. Фабиан Шер также был прооперирован – связки колена, его не будет восемь недель. Хавьер Манкильо лечит связки лодыжки – также два месяца.

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После субботней игры мы надолго потеряли трех важных игроков, в частности главного бомбардира (Уилсон забил 10 мячей). Это горькая пилюля, но нам нужно ее проглотить", – цитирует Брюса Sky Sports.

Добавим, что Ньюкасл занимает 15 место, имея преимущество в 10 очков над зоной вылета. В следующем тур АПЛ "сороки" поедут в гости к Челси.

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