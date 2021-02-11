Ньюкасл на 2 месяца потерял тройку игроков основы – среди них лучший бомбардир команды
Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс сообщил последние новости из лазарета команды.
"Каллум Уилсон получил разрыв подколенного сухожилия, это может быть от шести до восьми недель отсутствия. Фабиан Шер также был прооперирован – связки колена, его не будет восемь недель. Хавьер Манкильо лечит связки лодыжки – также два месяца.
Мойес сообщил детали о травме Ярмоленко
После субботней игры мы надолго потеряли трех важных игроков, в частности главного бомбардира (Уилсон забил 10 мячей). Это горькая пилюля, но нам нужно ее проглотить", – цитирует Брюса Sky Sports.
Добавим, что Ньюкасл занимает 15 место, имея преимущество в 10 очков над зоной вылета. В следующем тур АПЛ "сороки" поедут в гости к Челси.
Суонси – Ман Сити: 4 игроков основы хватает для вечных рекордов и 1/4 Кубка – позитив для Зинченко, травмы незаменимых