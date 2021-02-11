"Каллум Вілсон отримав розрив підколінного сухожилля, це може бути від шести до восьми тижнів відсутності. Фабіан Шер також був прооперований – зв'язки коліна, його не буде вісім тижнів. Хав'єр Манкільйо лікує зв'язки щиколотки – також два місяці.

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Після суботньої гри ми надовго втратили трьох важливих гравців, зокрема головного бомбардира (Вілсон забив 10 м'ячів). Це гірка пігулка, але нам потрібно її проковтнути", – цитує Брюса Sky Sports.

Додамо, що Ньюкасл посідає 15 сходинку, маючи перевагу у 10 очок над зоною вильоту. У наступному тур АПЛ "сороки" поїдуть в гості до Челсі.

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