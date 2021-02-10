"Мы играли плохо в первом тайме, у нас не было много возможностей для обострения. Однако после перерыва все стало лучше. К сожалению, Ярмоленко пришлось покинуть поле из-за травмы, что не позволило увидеть, можем ли мы быть немного лучше.

Вылет Ярмоленко и компании из Кубка Англии в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

У Огбонны травма лодыжки, Ярмоленко немного растянул связки колена, поэтому завтра мы оценим тяжесть этих повреждений. Надеюсь, все не так и плохо.

За последние несколько недель мы стали свидетелями некоторого увеличения количества травм. Это часть футбола, всегда кто-то может травмироваться. Как я уже сказал ранее, сейчас мы наблюдаем увеличение количества повреждений из-за графика", – цитирует Мойеса Football London.

Манчестер Юнайтед дожал Вест Хэм в экстра-тайме Кубка Англии – Ярмоленко сыграл на неродной позиции и получил травму