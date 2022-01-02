Габонец может стать одним из первых трансферов богатенького Ньюкасла, сообщает Mirror.

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Обамеянг был капитаном Арсенала, но после нарушения дисциплины потерял не только повязку, но и место в составе. "Канониры" охотно выслушают предложения по 32-летнему форварду, за которого в свое время заплатили Боруссии Д почти 65 млн евро. Ньюкасл дает гораздо меньше – аренда до конца сезона с правом выкупа за 24 млн евро.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Обамеянг провел 14 матчей, в которых отличился четырьмя голами и ассистом. Сейчас нападающий находится в лагере сборной Габона и готовится к Кубку африканских наций.

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