Защитник Барселоны Самюэль Умтити является одной из главных целей "сорок" на январь, информирует El Nacional.

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Новые богачи АПЛ предложили за травматичного чемпиона мира 20 млн евро. Барселона с радостью примет эту ставку, однако теперь нужно договариваться с Умтити. 28-летний защитник "капризничал" на протяжении предыдущих трансферных окон, поэтому может отказать и Ньюкаслу, который сейчас идет в зоне вылета.

Напомним, 5 лет назад Барса заплатила Лиону за Умтити 25 млн евро. Француз провел 2 сезона на мощном уровне, но травма колена испортила его карьеру. В текущей кампании он провел за "блаугранас" только один матч и не отличился результативными действиями.

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