Габонець може стати одним з перших трансферів багатенького Ньюкасла, повідомляє Mirror.

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Обамеянг був капітаном Арсенала, але після порушення дисципліни втратив не лише пов'язку, а й місце у складі. "Каноніри" охоче вислухають пропозиції щодо 32-річного форварда, за якого свого часу заплатили Борусії Д майже 65 млн євро. Ньюкасл дає значно менше – оренда до кінця сезону з правом викупу за 24 млн євро.

У нинішньому розіграші АПЛ Обамеянг провів 14 матчів, в яких відзначився чотирма голами та асистом. Зараз нападник перебуває у таборі збірної Габону та готується до Кубка африканських націй.

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