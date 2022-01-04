22-летний уругваец имеет все шансы перебраться на Туманный Альбион, утверждает TuttoMercatoWeb .

Ньюкасл может приютить Обамеянга – цена капитана-изгнанника Арсенала будет скромной

Ньюкасл готов предложить за игрока около 60 миллионов в евровалюте, хотя в контракте с Бенфикой прописаны отступные в размере 100 миллионов. Также Нуньес находится на радарах Манчестер Сити и Атлетико.

Напомним, Дарвин является конкурентом Романа Яремчука. Уругваец провел 22 матча за "орлов" в этом сезоне, в которых отличился 18 голами и 2 ассистами. Статистика украинского нападающего более скромная: 25 поединков, 7 мячей и 5 результативных передач.

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