22-річний уругваєць має усі шанси перебратись на Туманний Альбіон, стверджує TuttoMercatoWeb.

Ньюкасл може прихистити Обамеянга – ціна капітана-вигнанця Арсенала буде скромною

Ньюкасл готовий запропонувати за гравця близько 60 мільйонів у євровалюті, хоча у контракті з Бенфікою прописані відступні у розмірі 100 мільйонів. Також Нуньєс перебуває на радарах Манчестер Сіті й Атлетіко.

Нагадаємо, Дарвін є конкурентом Романа Яремчука. Уругваєць провів 22 матчі за "орлів" цього сезону, у яких відзначився 18 голами й 2 асистами. Статистика українського нападника скромніша: 25 поєдинків, 7 м'ячів та 5 результативних передач.

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