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Ньюкасл могут не продать саудовскому принцу – британские политики подключили тяжелую артиллерию

16:43 48 Читати українською
Ньюкасл могут не продать саудовскому принцу – британские политики подключили тяжелую артиллерию
Мухаммад бен Салман / Reuters

Продажа Ньюкасла принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бен Салману под большим вопросом – политические разногласия препятствуют покупке английского клуба.

Британские политики хотят помешать смене владельцев Ньюкасла, сообщает The Telegraph.

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Отмечается, что 16 членов парламента подписали обращение к премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону, выступив против приобретения клуба покупателями из Саудовской Аравии. При этом, политики обвинили принца Мухаммада бен Салмана в организации убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Добавим, что соглашение по покупке Ньюкасла находится на завершающей стадии. По информации СМИ, действующий президент "сорок" Майк Эшли продаст клуб за около 350 млн евро.

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Англия АПЛ Ньюкасл Ньюкасл
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