АПЛ одобрила продажу Ньюкасла шейхам

Украина — 13:50 609
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Динамо – Рух: онлайн-трансляция матча – значительные потери киевлян
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Хто у Барселоні вболівав за Динамо, а кого застрелили? Призовий кросворд від головного редактораОвертайм — 13:00 80
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Цыганков имел шанс сменить Динамо на топ-клуб АПЛ – Суркису готовы были платить солидную суммуУкраина — 11:41 378
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В Первой лиге могут аннулировать результаты – президент ПФЛ предложил 3 варианта окончания сезонаПервая лига — 09:18 219
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Шахтер – Динамо: клубы договорились о переносе матча – известна новая дата возобновления сезонаУкраина — 21 май 1647