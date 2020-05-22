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АПЛ одобрила продажу Ньюкасла шейхам

13:59 19 Читати українською
АПЛ одобрила продажу Ньюкасла шейхам
Фото ФК Ньюкасл

Потенциальные владельцы Ньюкасла из Саудовской Аравии приблизились к заветному соглашению.

Руководство агнлийськои Премьер-лиги дало разрешение на продажу Ньюкасла государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

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Соглашение находится на завершающей стадии. По информации СМИ, действующий президент "сорок" Майк Эшли продаст клуб за около 350 млн евро.

После 29-ти туров АПЛ Ньюкасл расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.

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