Ньюкасл можуть не продати саудівському принцу – британські політики підключили важку артилерію

Продаж Ньюкасла принцу Саудівської Аравії Мухаммаду бен Салману під великим питанням – політичні розбіжності стають на заваді купівлі англійського клубу.

Британські політики хочуть перешкодити зміні власників Ньюкасла, повідомляє The Telegraph.

АПЛ схвалила продаж Ньюкасла шейхам

Зазначається, що 16 членів парламенту підписали звернення до прем'єр-міністра Великобританії Борису Джонсону, виступивши проти придбання клубу покупцями з Саудівської Аравії. При цьому, політики звинуватили принца Мухаммада бен Салмана в організації вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі в 2018 році.

Додамо, що угода по купівлі Ньюкасла перебуває на завершальній стадії. За інформацією ЗМІ, чинний президент "сорок" Майк Ешлі продасть клуб за близько 350 млн євро.

Нова сила АПЛ готує повстання диких мільярдів – український слід, трансфери зірок Барси і Реала, склад мрії