toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ньюкасл можуть не продати саудівському принцу – британські політики підключили важку артилерію

16:40 111 Читать на русском
Ньюкасл можуть не продати саудівському принцу – британські політики підключили важку артилерію
Мухаммад бен Салман / Reuters

Продаж Ньюкасла принцу Саудівської Аравії Мухаммаду бен Салману під великим питанням – політичні розбіжності стають на заваді купівлі англійського клубу.

Британські політики хочуть перешкодити зміні власників Ньюкасла, повідомляє The Telegraph.

АПЛ схвалила продаж Ньюкасла шейхам

Зазначається, що 16 членів парламенту підписали звернення до прем'єр-міністра Великобританії Борису Джонсону, виступивши проти придбання клубу покупцями з Саудівської Аравії. При цьому, політики звинуватили принца Мухаммада бен Салмана в організації вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі в 2018 році.

Додамо, що угода по купівлі Ньюкасла перебуває на завершальній стадії. За інформацією ЗМІ, чинний президент "сорок" Майк Ешлі продасть клуб за близько 350 млн євро.

Нова сила АПЛ готує повстання диких мільярдів – український слід, трансфери зірок Барси і Реала, склад мрії

blog_ava
"Лящів йому надавати чи побити?": Бєсєдін розповів про своє ставлення до екс-лікаря Динамо Миронова
08:00
4144
Теги
Англія АПЛ Ньюкасл Ньюкасл
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
дн
:
3
год
:
26
хв
Гранада
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук