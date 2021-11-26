Ньюкасл готов подписать Зинченко уже в январе на правах аренды, сообщает Daily Mail. Украинец является одним из игроков, которого хочет видеть Эдди Хау в составе "сорок", чтобы спастись от вылета из АПЛ.

Манчестер Сити – ПСЖ: Зинченко критично оценил свою игру на позиции Де Брюйне

Александр отыграл лишь 56 минут в АПЛ в текущем сезоне, полностью проиграв конкуренцию за место левого защитника Жоау Канселу. Контракт Зинченко с Манчестером Сити рассчитан до лета 2024 года.

В целом, украинец отыграл в 6 матчах в этом сезоне во всех соревнованиях, однако результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает Зинченко в 28 млн евро.

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