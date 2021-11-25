"Это огромное достижение для клуба, для команды, но у нас еще много игр. Поддержка со стороны наших фанатов всегда потрясающая, неважно, играем мы дома или на выезде, поэтому я хотел бы поблагодарить их за это.

Гол и ассист джокера Гвардиолы в видеообзоре матча Манчестер Сити – ПСЖ – 2:1

Все так счастливы, но нам нужно сразу же перейти на следующую игру, потому что впереди нас ждет много испытаний. Разница между поединком с ПСЖ в Париже и вчерашним в том, что здесь мы выиграли. Мы неплохо действовали и в выездном матче, но, к сожалению, уступили.

Долгое время я играл в клубе на позиции левого защитника, но игра в полузащите не является для меня чем-то новым, потому что там я играю в сборной Украины. Возможно, я сыграл не очень хорошо, но самое главное, что мы одержали победу", – поделился Зинченко в комментарии официальном сайте Манчестер Сити.

Добавим, что Александр впервые за длительное время вышел в составе Ман Сити, но не на уже привычной позиции левого защитника, а в центре полузащиты. Зинченко провел на поле 54 минуты, а его команда одержала волевую победу (2:1).

Манчестер Сити победил ПСЖ и вышел в плей-офф – провал Зинченко в центре, сильный матч Канселу и мизерное влияние Месси