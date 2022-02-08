Эвертон поехал в гости к Ньюкаслу в рамках 24 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ньюкасл – Эвертон стартует в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на Setanta Sports Ukraine.

Виталий Миколенко перед выездом в Ньюкасл избавился от последних конкурентов, но в день матча сдал подозрительный (неопределенный) тест на коронавирус и выпал из заявки. Украинец должен пропустить сегодняшнюю игру, но если следующий тест окажется отрицательным, он вернется в команду. Левый фланг обороны "ирисок", скорее всего, закроет Таунсенд.

Стартовые составы команд

Ньюкасл: Дубравка – Триппьер, Ласельс, Шер, Таргетт – Уиллок, Шелви, Жоэлингтон – Фрейзер, Вуд, Сен-Максимен.

Запасные: Дарлоу, Крафт, Манкильо, Мёрфи, Альмирон, Бёрн, Гейл, Лонгстафф, Гимараэс.

Эвертон: Пикфорд – Коулман, Холгейт, Кин, Мина, Таунсенд – Аллан, Гомеш – Гордон, Грэй – Ришарлисон.

Запасные: Бегович, Кенни, Паттерсон, Брентуэйт, ван де Беек, Эль Гази, Ивоби, Алли, Калверт-Льюин.

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