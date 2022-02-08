Евертон поїхав у гості до Ньюкасла в рамках 24 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ньюкасл – Евертон стартує на о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на Setanta Sports Ukraine.

Віталій Миколенко перед виїздом в Ньюкасл позбувся останніх конкурентів, але в день матчу здав підозрілий (невизначений) тест на коронавірус і випав з заявки. Українець мусить пропустити сьогоднішню гру, але якщо наступний тест виявиться негативним, то він повернеться до команди. Лівий фланг оборони "ірисок", скоріш за все, закриє Таунсенд.

Стартові склади команд

Ньюкасл: Дубравка – Тріпп'єр, Ласельс, Шер, Таргетт – Віллок, Шелві, Жоелінгтон – Фрейзер, Вуд, Сен-Максімен.

Запасні: Дарлоу, Крафт, Манкільо, Мьорфі, Альмірон, Бьорн, Гейл, Лонгстафф, Гімараес.

Евертон: Пікфорд – Коулман, Холгейт, Кін, Міна, Таунсенд – Аллан, Гомеш – Гордон, Грей – Рішарлісон.

Запасні: Беговіч, Кенні, Паттерсон, Брентвейт, ван де Беек, Ель Газі, Івобі, Аллі, Калверт-Льюїн.

Лемпард дебютував у Евертоні з розгрому в Кубку Англії – помилка Миколенка у першій грі на Гудісоні призвела до гола