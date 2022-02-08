Травма 24-летнего Годфри, полученная в кубковой игре против Брентфорда, оказалась достаточно серьезной. Англичанин порвал подколенное сухожилие. Срок восстановления составит 4-5 недель, сообщает официальный сайт "ирисок".

Миколенко уже нашел товарищей в Эвертоне – капитан сразу ошеломил, а экс-игрок Барселоны веселит всю команду

Соответственно, Бен не поможет Эвертону в матчах с Ньюкаслом, Лидсом, Саутгемптоном, Манчестером Сити и Тоттенхэмом. Годфри выступает на позиции центрбека, но в текущем сезоне несколько раз играл слева в защите – в частности, в поединках с Арсеналом, Кристал Пэлас и Челси.

Таким образом, Виталий Миколенко стал, по сути, безальтернативным вариантом для Фрэнка Лэмпарда на позиции левого защитника. Других представителей этого амплуа в команде попросту нет. С момента перехода в Эвертон украинец уже сыграл три матча – два в Кубке Англии и один в Премьер-лиге. "Ириски" занимают 16-е место турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета на 4 очка.

Динамо – ідеальна опція для форварда Шахтаря: йому потрібен Луческу, або Гроші не пахнуть