Вингер Порту Луис Диас может стать одним из ценных приобретений Ньюкасла.

"Сороки" готовы выплатить 80 млн евро, которые прописаны в клаусуле Диаса, чтобы переманить его из Порту, утверждает Sport TV.

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Трансфер может состояться уже будущей зимой – в таком случае колумбиец станет первым новичком Ньюкасла в эпоху шейхов. Transfermarkt оценивает Луиса в 25 млн евро.

К слову, Диас сыграл в 11 матчах за Порту в текущем сезоне во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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