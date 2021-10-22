Ньюкасл готовит бешеную сумму за звезду Порту
20:53 - Читати українською
Вингер Порту Луис Диас может стать одним из ценных приобретений Ньюкасла.
"Сороки" готовы выплатить 80 млн евро, которые прописаны в клаусуле Диаса, чтобы переманить его из Порту, утверждает Sport TV.
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Трансфер может состояться уже будущей зимой – в таком случае колумбиец станет первым новичком Ньюкасла в эпоху шейхов. Transfermarkt оценивает Луиса в 25 млн евро.
К слову, Диас сыграл в 11 матчах за Порту в текущем сезоне во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
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