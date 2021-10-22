Ньюкасл готує шалену суму за зірку Порту
20:51 - Читать на русском
Вінгер Порту Луїс Діас може стати одним із коштовних придбань Ньюкасла.
"Сороки" готові виплатити 80 млн євро, які прописані в клаусулі Діаса, аби переманити його з Порту, стверджує Sport TV.
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Трансфер може відбутись вже майбутньої зими – в такому разі колумбієць стане першим новачком Ньюкасла в епоху шейхів. Transfermarkt оцінює Луїса в 25 млн євро.
До слова, Діас відіграв у 11 поєдинках за Порту в поточному сезоні в усіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 1 результативну передачу.
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