Ньюкасл, который накануне уволил главного тренера, близок к подписанию контракта с экс-наставником Ромы и Шахтера Паулу Фонсекой.

С прошлой недели продолжались переговоры 48-летнего специалиста и английского клуба. Они завершились успешно, утверждает The Telegraph.

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Очевидно, Фонсека скоро займет вакантное после ухода Стива Брюса кресло главного тренера Ньюкасла. Паулу договорился с новыми владельцами "сорок" о зарплате в 6 млн евро. По неофициальным данным, португалец в Роме зарабатывал вдвое меньше, а в Шахтере – втрое.

Напомним, летом Паулу Фонсека мог работать в АПЛ. Он вел переговоры с Тоттенхэмом, но они сорвались в последний момент. С мая этого года специалист безработный.

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