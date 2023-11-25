Ньюкасл и Челси встречаются в 13-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Ньюкасл – Челси стартует в 17:00 по киевскому времени. После 12 туров Премьер лиги команда Маурисио Почеттино занимает 10 место, набрав 16 очков – по 4 победы, ничьи и поражения. У Ньюкасла 7 позиция турнирной таблицы и 20 баллов.

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Главный тренер Челси этот матч пропускает из-за дисквалификации. Михаил Мудрик начнет игру в запасе. В сезоне 2023/24 вингер сборной Украины сыграл за лондонскую команду 11 матчей, забил 2 гола.

Где смотреть матч Ньюкасл – Челси? Онлайн-трансляция поединка АПЛ доступна на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Ньюкасл:

Челси: