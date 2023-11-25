Ньюкасл і Челсі зустрічаються в 13-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Ньюкасл – Челсі стартує о 17:00 за київським часом. Після 12-ти турів Прем'єр ліги команда Маурісіо Почеттіно посідає 10 місце, набравши 16 очок – по 4 перемоги, нічиї та поразки. У Ньюкасла 7 позиція турнірної таблиці та 20 балів.

У Мудрика нові проблеми, Холанда "опустили" та чому ніхто не вірить в Миколенка – Fantasy АПЛ

Головний тренер Челсі цей матч пропускає через дискваліфікацію. Михайло Мудрик розпочне гру в запасі. У сезоні 2023/24 вінгер збірної України зіграв за лондонську команду 11 матчів, забив 2 голи.

Де дивитися матч Ньюкасл – Челсі? Онлайн-трансляція поєдинку АПЛ доступна на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Ньюкасл:

Челсі: