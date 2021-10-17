Ньюкасл – Тоттенхэм: поединок АПЛ был прерван – вмешалась медицинская бригада с дефибриллятором
Первый тайм матча 8-го тура английской Премьер-лиги с участием Ньюкасла и Тоттенхэма был неожиданно приостановлен.
В конце первой 45-минутки одному из фанатов на Сент-Джеймс Парк стало плохо. Это увидел Серхио Регилон и сообщил арбитра Андре Марринера, который принял решение приостановить поединок, сообщает Sky Sports.
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Медицинская бригада с дефибриллятором быстро появилась на поле и побежала в направлении восточной трибуны для оказания помощи. После консультаций с капитанами Ньюкасла и Тоттенхэма Марринер отправил команды в раздевалку. За это время состояние болельщика удалось стабилизировать и его повезли в больницу.
После этого главный рефери вернул коллективы на Сент-Джеймс Парк и они провели на поле 7 добавленных к первому тайму минут.