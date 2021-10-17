Первый тайм матча 8-го тура английской Премьер-лиги с участием Ньюкасла и Тоттенхэма был неожиданно приостановлен.

В конце первой 45-минутки одному из фанатов на Сент-Джеймс Парк стало плохо. Это увидел Серхио Регилон и сообщил арбитра Андре Марринера, который принял решение приостановить поединок, сообщает Sky Sports.

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Медицинская бригада с дефибриллятором быстро появилась на поле и побежала в направлении восточной трибуны для оказания помощи. После консультаций с капитанами Ньюкасла и Тоттенхэма Марринер отправил команды в раздевалку. За это время состояние болельщика удалось стабилизировать и его повезли в больницу.

После этого главный рефери вернул коллективы на Сент-Джеймс Парк и они провели на поле 7 добавленных к первому тайму минут.

Stupeur et inquiétude à St James Park. Un incident en tribunes. Le match est interrompu. Un soigneur de Tottenham est parti en courant en direction de la tribune avec un défibrillateur à la main. Les deux équipes sont renvoyées au vestiaire. #PLRMC pic.twitter.com/FOP8X3GiQD — RMC Sport (@RMCsport) October 17, 2021

Play has stopped following a medical emergency in St James' East stand. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 17, 2021