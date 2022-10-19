Во вторник, 18 октября, около 9 вечера банда вооруженных грабителей ворвались в дом футболиста. Это произошло в городке Кассано-Маньяго недалеко от Милана.

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В тот момент игрок не присутствовал в доме. Дома были его девушка и шестимесячный сын. Преступники вынесли из дома немало вещей, а сумма ущерба достаточно серьезная, сообщает Gazzetta dello Sport.

Полиция уже приступила к расследованию инцидента. Стражи порядка анализируют видео с камер наблюдения, а также допросили девушку Тео Эрнандеса.

В сезоне 2022/23 француз сыграл за Милан 12 матчей. Забил 1 гол и отдал 2 ассиста. В 2019 году "россонери" заплатили Реалу 21 миллион евро, а Эрнандес стал основным левым защитником и завоевал Скудетто 2021/22.