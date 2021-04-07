"Понимаем, что до финала Кубка Украины мы, скорее всего, не сможем играть на Тернопольском городском стадионе из-за его подготовки. Поэтому ищем временную арену для домашних матчей, хотя ее и не так легко сейчас найти.

Нива Т стала "жертвой" Кубка Украины – матч Первой лиги на грани срыва

В нашей области нет аттестованного поля, соответствующего уровню Первой лиги. Только раз, в виде исключения нам разрешили в прошлом году сыграть в Вишнивце, поскольку и Тернополь, и окружающие области тогда были в красной зоне", – поделился Тихий в комментарии Tribuna.

Напомним, что полуфинал и финал Кубка Украины планируют провести на Тернопольском городском стадионе. Поэтому Нива осталась без домашней арены и вынуждена искать новое место для проведения матчей Первой лиги.

Первая лига: Верес закрепился на вершине, Черноморец вернулся к победам, Оболонь пропустила безумный гол с 35 метров