Первая лига, 20-й тур

Полесье – Металлист 1925 – 0:0

Агробизнес – Волынь – начало в 15:00

Кремень – Верес – начало в 15:00

Николаев – Авангард – начало в 15:00

ВПК-Агро – Оболонь – начало в 16:00

Кристалл – Альянс – начало в 16:00

Черноморец – Прикарпатье – начало в 17:00

Олейник: В Первой лиге Украины тяжелее играть, чем в Бундеслиге

Металлист 1925 и Полесье открывали игровой день Первой лиги. Харьковчане, несмотря на статус фаворита, не имели однозначного преимущества, ведь команда из Житомира огрызалась. На перерыв коллективы ушли с нулями на табло. Вторая 45-минутка запомнилась яркой концовкой в ​​исполнении Металлиста 1925 и Полесья. Они обменивались острыми моментами, но реализация подвела сегодня обоих. Финальный свисток зафиксировал сухую ничью. Металлист набрал 38 зачетных баллов, но потерял шанс стать временным лидером.

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