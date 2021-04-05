Металлист 1925 неожиданно расписал ничью с Полесьем и потерял шанс возглавить турнирную таблицу Первой лиги
В понедельник, 5 апреля, состоялись поединки 20-го тура Первой лиги. Отчеты о встречах читайте на "Футбол 24".
Первая лига, 20-й тур
Полесье – Металлист 1925 – 0:0
Агробизнес – Волынь – начало в 15:00
Кремень – Верес – начало в 15:00
Николаев – Авангард – начало в 15:00
ВПК-Агро – Оболонь – начало в 16:00
Кристалл – Альянс – начало в 16:00
Черноморец – Прикарпатье – начало в 17:00
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Металлист 1925 и Полесье открывали игровой день Первой лиги. Харьковчане, несмотря на статус фаворита, не имели однозначного преимущества, ведь команда из Житомира огрызалась. На перерыв коллективы ушли с нулями на табло. Вторая 45-минутка запомнилась яркой концовкой в исполнении Металлиста 1925 и Полесья. Они обменивались острыми моментами, но реализация подвела сегодня обоих. Финальный свисток зафиксировал сухую ничью. Металлист набрал 38 зачетных баллов, но потерял шанс стать временным лидером.
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