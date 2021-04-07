"Розуміємо, що до фіналу Кубка України ми, швидше за все, не зможемо грати на Тернопільському міському стадіоні через його підготовку. Тому шукаємо тимчасову арену для домашніх матчів, хоча її і не так легко зараз знайти.

Нива Т стала "жертвою" Кубка України – матч Першої ліги на межі зриву

В нашій області немає атестованого поля, яке відповідає рівню Першої ліги. Лише раз, як виняток нам дозволили в минулому році зіграти у Вишнівці, оскільки і Тернопіль, і навколишні області тоді були в червоній зоні", – поділився Тихий у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, що півфінал та фінал Кубка України планують провести на Тернопільському міському стадіоні. Через це Нива залишилась без домашньої арени та змушена шукати нове місце для проведення матчів Першої ліги.

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