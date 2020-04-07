Нинкович трогательно попрощался с экс-тренером Реала и Барселоны – специалист умер от коронавируса

Полузащитник Сиднея Милош Нинкович, который ранее выступал за Динамо, выразил свои соболезнования в связи со смертью известного сербского специалиста Радомира Антича.

"Мистер, спасибо за все, что вы сделали для меня лично, и спасибо за все, что вы сделали для сербского футбола. Это была честь знать вас и работать с вами. Покойся с миром, мистер", – подписал Нинкович совместное фото с Античем на своей странице в Instagram.

Умер экс-тренер Реала и Барселоны Антич – он брал Примеру с Атлетико

Отметим, что Милош выступал за сборную Сербии под руководством Радомира в 2008 – 2010 годах.

Напомним, что Антич стал очередной жертвой коронавируса. Сербский специалист умер в возрасте 72 лет.

"Вийшли на поле і обкакались": правила футболу Олександра Лукашенка – останнього диктатора Європи