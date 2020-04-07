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Нинкович трогательно попрощался с экс-тренером Реала и Барселоны – специалист умер от коронавируса

16:17 41 Читати українською
Нинкович трогательно попрощался с экс-тренером Реала и Барселоны – специалист умер от коронавируса
Милош Нинкович / фото: ФК Сидней

Полузащитник Сиднея Милош Нинкович, который ранее выступал за Динамо, выразил свои соболезнования в связи со смертью известного сербского специалиста Радомира Антича.

"Мистер, спасибо за все, что вы сделали для меня лично, и спасибо за все, что вы сделали для сербского футбола. Это была честь знать вас и работать с вами. Покойся с миром, мистер", – подписал Нинкович совместное фото с Античем на своей странице в Instagram.

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Отметим, что Милош выступал за сборную Сербии под руководством Радомира в 2008 – 2010 годах.

Напомним, что Антич стал очередной жертвой коронавируса. Сербский специалист умер в возрасте 72 лет.

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Теги
коронавирус Милош Нинкович Милош Нинкович Сербия Сербия Сидней Сидней Радомир Антич Мир
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