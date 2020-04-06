Умер экс-тренер Реала и Барселоны Антич – он брал Примеру с Атлетико

Легендарный бывший наставник мадридских Реала и Атлетико, Барселоны и ряда других команд Радомир Антич отошел в мир иной на 72-м году жизни.

Знаменитый серб умер в Мадриде после длительной борьбы с тяжелой болезнью, сообщает Marca.

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Антич – уникальная фигура в испанском футболе, поскольку был единственным тренером, работавшим с тремя китами местного футбола. Однако, наибольших успехов сербский специалист достиг с Атлетико, оформив с "матрасниками" дубль в сезоне 1995/96. Антич-футболист играл защитником. Он начинал в югославской Слободе, затем защищал цвета Партизана, а дальше поехал за пределы федерации. Там серб выступал за Фенербахче, Сарагосу и английский Лутон.

Тренерская карьера Радомира Антича началась в Сарагосе. Затем он тренировал Реал, Овьедо, Атлетико, Барселону, Сельту, сборную Сербии и китайские Шаньдун Лунэн и Хэбэй Чайна Форчун.