"Никто не заботился о пациенте, здесь четко заметна халатность в действиях врачей. Никто постоянно не следил за ним, хотя состояние Марадоны этого требовало. Также он не принимал никаких лекарств от болезни сердца.

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Без сомнения, его врачом был Леопольдо Луке. Именно он координировал этот неправильный домашний уход. Впрочем, Марадона слепо доверился ему. Работа с таким пациентом тяжелая, но врачебная практика предусматривает четкие действия, которые могут быть даже против его воли", – приводит отчет прокурора Сан-Исидро La Repubblica.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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