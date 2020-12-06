Марадона тратил 100 тысяч евро в месяц – от него зависели десятки семей
Личная жизнь Диего Марадоны остается темой для обсуждений и после его смерти.
Накануне в редакции Intruders (América TV) обсуждали быт покойного футболиста. Как сообщает Marca, расходы Марадоны достигали 100 тысяч евро ежемесячно.
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Отмечается, что Диего не тратил всю сумму исключительно на себя, ведь "от него зависели 50 семей". Речь идет о семьях его близких родственников, соратников и сотрудников, как в Аргентине, так и за рубежом. Сейчас все счета Марадоны заблокированы, а выплаты приостановлены.
Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.
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