Личная жизнь Диего Марадоны остается темой для обсуждений и после его смерти.

Накануне в редакции Intruders (América TV) обсуждали быт покойного футболиста. Как сообщает Marca, расходы Марадоны достигали 100 тысяч евро ежемесячно.

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Отмечается, что Диего не тратил всю сумму исключительно на себя, ведь "от него зависели 50 семей". Речь идет о семьях его близких родственников, соратников и сотрудников, как в Аргентине, так и за рубежом. Сейчас все счета Марадоны заблокированы, а выплаты приостановлены.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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