"Ніхто не піклувався про пацієнта, тут чітко помітна халатність у діях лікарів. Ніхто постійно не стежив за ним, хоча стан Марадони цього потребував. Також він не приймав жодних ліків від хвороби серця.

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Без сумніву, його лікарем був Леопольдо Луке. Саме він координував цей неправильний домашній догляд. Втім, Марадона сліпо довірився йому. Робота з таким пацієнтом важка, але лікарська практика передбачає чіткі дії, які можуть бути навіть проти його волі", – наводить звіт прокурора Сан-Ісідро La Repubblica.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.

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