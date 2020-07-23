"Ніхто не вірив, але Динамо програло": Скрипник різко відповів усім критикам Зорі

"Я дивуюся деяким висловлюванням щодо того, що Зоря не взяла "срібло". В останньому турі ми грали проти команди, яка ставила ті ж завдання, що і ми. Десна грала на перемогу. Ми спочатку взагалі програвали. Потім зрівняли рахунок. Так, могли бігти стрімголов вперед, знаючи, що хтось програє в паралельному матчі. А потім пропустити на останніх секундах і залишитися четвертими.

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А потім всі б сказали: чому ви бігли вперед, навіщо воно вам потрібно було? Тепер ви взагалі ні з чим. Повірте, так би все і було. Тому, хлопці, іноді неможливо все передбачити. Якби Десна була немотивована або нам було потрібно тільки перемагати, звичайно, ми б лізли на рожен, ризикували і бігли вперед. Але в цій грі грали по рахунку. Так, ніхто не вірив, але Динамо програло. Ще раз кажу: на це дивитися упродовж гри нам було ніколи", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, луганці мали історичний шанс посісти друге місце УПЛ, однак замість необхідної перемоги вдовольнилися нічиєю з Десною (1:1).

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