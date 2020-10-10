"Никто не поблагодарил нас за предотвращение заражения Криштиану Роналду коронавирусом. Попробуйте представить себе, что Наполи передвигался бы по стране с несколькими зараженными коронавирусом, как это делал Дженоа. Если бы Роналду заразился COVID-19 неделей позже, мы попали бы на первые полосы даже в New York Times.

Ювентус – Наполи: судьба поединка определится на следующей неделе – неаполитанцам не избежать наказания за неявку

Протокол бесполезен, когда дело касается здоровья и законов. Наполи не поехал на игру, потому что местный орган здравоохранения принял такое решение. Игроки, с точки зрения здравоохранения, подчиняются тем же правилам, что и все итальянские граждане. И, следовательно, Наполи не будет, потому что они находятся на карантине.

Ювентус словам президента клуба Андреа Аньелли сделал болезненную заявление: "Поскольку есть протокол, мы поедем на стадион". Президент Ювентуса – человек, увлеченный не только футболом, но и философией. Поэтому напомню ему слова Шопенгауэра: "Честь нельзя завоевать, ее можно только не потерять". Если бы я вел себя таким образом, я бы почувствовал, что потерял спортивную честь. Мы говорим о спорте, спортивных ценностях, честной конкуренции и уважении к соперникам", – отметил де Лука в своем видеообращении на Facebook.

Напомним, неаполитанцам запретили покидать Неаполь из-за вспышки COVID-19. Таким способом местные власти региона Кампанья пытается преодолеть пандемию. Ювентус, в свою очередь, настаивает на технической поражении для соперника.

Ювентус взорвал бомбу, Фонсека получил желаемое, экс-звезда УПЛ продолжает Одиссею – топ-7 трансферов дедлайна в Серии А