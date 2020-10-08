Федерация футбола Италии продолжает изучать дело скандального матча 3-го тура Серии А между Ювентусом и Наполи.

Спортивный судья Мастрандреа взял несколько дополнительных дней, чтобы подробнее ознакомиться с делом резонансного поединка между Ювентусом и Наполи.

Ювентус – Наполи: гости не явились на поединок Серии А

По информации Football Italia, ожидается, что матч будет перенесен на другую дату. Впрочем, Наполи не избежать наказания: у неаполитанцев отнимут один пункт за нарушение действующего протокола здравоохранения.

Напомним, неаполитанцам запретили покидать Неаполь из-за вспышки COVID-19. Таким способом местные власти региона Кампания пытается преодолеть пандемию. Ювентус, в свою очередь, настаивает на техническом поражении для соперника.

Ювентус взорвал бомбу, Фонсека получил желаемое, экс-звезда УПЛ продолжает Одиссею – топ-7 трансферов дедлайна в Серии А