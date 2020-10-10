"Ніхто не подякував нам за запобігання зараженню Кріштіану Роналду коронавірусом. Спробуйте уявити собі, що Наполі пересувався би країною з декількома зараженими коронавірусом, як це робив Дженоа. Якби Роналду заразився COVID-19, тижнем пізніше ми потрапили б на перші шпальти навіть в New York Times.

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Протокол марний, коли справа стосується здоров'я та законів. Наполі не поїхав на гру, тому що місцевий орган охорони здоров'я прийняв таке рішення. Гравці, з точки зору охорони здоров'я, підкорюються тим же правилам, що і всі італійські громадяни. І, отже, Наполі не гратиме, тому що вони перебувають на карантині.

Ювентус словами президента клубу Андреа Аньєллі зробив хворобливу заяву: "Оскільки є протокол, ми поїдемо на стадіон". Президент Ювентуса – людина, захоплений не тільки футболом, а й філософією. Тому нагадаю йому слова Шопенгауера: "Честь не можна завоювати, її можна тільки не втратити". Якби я поводився таким чином, я б відчув, що втратив спортивну честь. Ми говоримо про спорт, спортивні цінності, чесну конкуренцію та повагу до суперників", – зазначив де Лука у своєму відеозверненні на Facebook.

Нагадаємо, неаполітанцям заборонили покидати Неаполь через спалах COVID-19. Таким способом місцева влада регіону Кампанья намагається подолати пандемію. Ювентус, у свою чергу, наполягає на технічній поразці для суперника.

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