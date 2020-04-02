"Никто из народа не даст и 100 грн на Карпаты": эксперт каналов "Футбол" назвал виновных в позорных результатах "львов"

Футбольный эксперт Михаил Метревели поделился мыслями о проблемах львовской команды, который замыкает турнирную таблицу УПЛ.

"За результаты клуба Карпаты, на мой субъективный взгляд, в первую очередь несет ответственность менеджмент и президент клуба. Во вторую очередь – это болельщики и фанаты, а уже после этого тренер и игроки.

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Если у клуба есть настоящие и преданные болельщики, то их должны обязательно услышать. Фанаты должны не на трибунах сжигать кресла и выносить мозг главному тренеру, а собираться и идти в главный офис, чтобы требовать от менеджмента отчеты и выстраивать новые стратегии.

Все хотят сделать Карпаты народным клубом, но, на мой взгляд, это исключено. В данной ситуации ни один человек из народа не готов выделить и 100 грн на финансирование клуба", – цитирует Метревели официальный сайт канала "Футбол".

Напомним, "зелено-белые" после 23 туров занимают в турнирной таблице чемпионата Украины последнюю строчку, набрав 14 очков – "львы" в текущем сезоне добыли только две победы и потерпели 13 поражений. Еще восемь поединков подопечные Романа Санжара свели вничью.

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