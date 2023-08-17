Переезд бразильца в Саудовскую Аравию вызвал невероятный ажиотаж среди местного населения. Футболки Неймара в клубном магазине Аль-Халяля разлетаются мгновенно.

"Все называли Роналду безумным": Неймар попытался оправдать свой переход из ПСЖ в Саудовскую Аравию

За первые семь часов после официального объявления о трансфере было продано около 10 тысяч футболок с именем бразильского игрока, сообщает L'Equipe.

"Клубный магазин пережил необычайную толпу в течение всего вечера. Я впервые такое видел. Магазин всегда был заполнен до самого закрытия, около полуночи", – рассказал французскому изданию один из сотрудников.

Футболки в официальном магазине Аль-Хиляля стоят 63 евро и пользуются большой популярностью. Люди приезжают за ними из разных уголков Саудовской Аравии.

Напомним, что Неймар подписал двухлетний контракт с Аль-Хилялем. На Ближнем Востоке бразилец получит около 300 миллионов долларов .

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків