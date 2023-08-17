"Я рад творить историю в Аль-Хиляле. Меня мотивируют вызовы. Когда вы получаете такой вызов, это хорошо для вашей самооценки.

Неймар выторговал роскошные бонусы за переход в Аль-Хиляль – фантастической зарплаты было мало

Было привлечено много футболистов. Саудовцы собираются сделать чемпионат очень конкурентоспособным. Я надеюсь, что Аль-Хиляль может провести отличную кампанию и достичь своих целей. Считаю, что конкурентоспособность важна, поэтому я сюда пришел.

Криштиану Роналду был пионером всего этого, все называли его сумасшедшим. И сегодня видите, что лига Саудовской Аравии растет все больше и больше. И я здесь, чтобы помочь ей развиваться.

Я рад найти качественных игроков в других командах, это захватывающе. Когда я встречусь с Криштиану Роналду, Бензема, Фирмино, волнение будет еще большим. Я уверен, что играть против них будет великолепно", – цитирует бразильца Marca.

Напомним, что Неймар получил от Аль-Хиляля рекордный контракт с зарплатой в 300 миллионов долларов. Нападающий может сыграть за новую команду в субботу, 19 августа, против Аль-Фейха.

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