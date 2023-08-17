"Ніколи не бачив такого натовпу": Неймар б'є перші рекорди продажу футболок у Саудівській Аравії – відома ціна
Нападник Аль-Хіляля Неймар вже приносить користь своїй команді.
Переїзд бразильця в Саудівську Аравію викликав неймовірний ажіотаж серед місцевого населення. Футболки Неймара в клубному магазині Аль-Халяля розлітаються миттєво.
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За перші сім годин після офіційного оголошення про трансфер було продано близько 10 тисяч футболок з ім'ям бразильського гравця, повідомляє L'Equipe.
"Клубний магазин пережив надзвичайний натовп протягом усього вечора. Я вперше таке бачив. Магазин завжди був заповнений до самого закриття, близько півночі", – розповів французькому виданню один із працівників.
Футболки в офіційному магазині Аль-Хілялю коштують 63 євро і мають велику популярність. Люди приїжджають за ними з різних куточків Саудівської Аравії.
Нагадаємо, що Неймар підписав дворічний контракт з Аль-Хілялем. На Близькому Сході бразилець отримає близько 300 мільйонів доларів.
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