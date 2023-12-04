"Что я могу сказать? Мы играли в невероятную игру, пока не перестали. Сегодня мы забили четыре мяча и нам повезло в конце выиграть.

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Я сказал ребятам, что если мы сможем удержать счет 3:3, то сможем победить. Мы хотели выиграть игру, и мне это понравилось, это было видно по языку тела ребят.

Кажется, я никогда не видел игры с таким количеством красивых голов. В первом тайме, когда мы дарили голы, игра в обороне была ужасная. В футболе все решают детали. Мы играли действительно хорошо, было много хороших моментов, но на перерыв ушли при счете 2:2, и это было закономерно.

Второй тайм для Трента был очень, очень особенным. Я очень сочувствую Марко Силве, думаю, что когда они забили 3:2, они подумали, что выиграли, но это Энфилд", – цитирует Клоппа BBC

Ливерпуль занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 31 балл. Фулхэм находится на 14 месте, набрав 15 очков в 14 турах.

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