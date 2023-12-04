"Що я можу сказати? Ми грали в неймовірну гру, поки не перестали. Сьогодні ми забили чотири м'ячі й нам пощастило в кінці виграти.

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Я сказав хлопцям, що якщо ми зможемо утримати рахунок 3:3, то зможемо перемогти. Ми хотіли виграти гру, і мені це сподобалося, це було видно по мові тіла хлопців.

Здається, я ніколи не бачив гри з такою кількістю красивих голів. У першому таймі, коли ми дарували голи, гра в обороні була жахлива. У футболі все вирішують деталі. Ми грали справді добре, було багато хороших моментів, але на перерву пішли за рахунку 2:2, і це було закономірно.

Другий тайм для Трента був дуже, дуже особливим. Я дуже співчуваю Марко Сілві, думаю, що коли вони забили 3:2, вони подумали, що виграли, але це Енфілд", – цитує Клоппа BBC

Ліверпуль посідає другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 31 бал. Фулхем перебуває на 14 місці, набравши 15 очок в 14 турах.

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