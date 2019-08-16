Никита Шевченко: Мы всю игру держали мяч, "возили" ЦСКА, но боялись ошибиться

Капитан Зари Никита Шевченко прокомментировал победу над ЦСКА (София) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

"После игры чувствовал опустошение. Все эмоции оставили на футбольном поле. Очень рад, что нам удалось пройти в плей-офф.

Заря – ЦСКА София – 1:0 – видео гола и обзор матча

В какой-то период встречи ,было боязно за результат. У соперника квалифицированные футболисты. У них были шансы забить, но, к счастью, они не забили, а мы воспользовались своим шансом.

Тренер сказал нам в перерыве, что они будут ждать, выбегать в контратаки. Мы выстояли, забили гол. Концовка встречи была нервная, но все хорошо, что хорошо кончается.

Был тяжелый матч психологически. Мы целую игру держим мяч, "возим" их, однако все боятся ошибиться. Эмоции – это часть футбола. Прекрасно, когда они есть. Тем более, сейчас у нас непростой ритм, много матчей", – цитирует Шевченко официальный сайт Зари.

Зоря перемогла ЦСКА Софія: футбол Скрипника не працює, Михайліченко та Русин виділяються, а Шевченко рятує плей-офф ЛЄ