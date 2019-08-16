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Никита Шевченко: Мы всю игру держали мяч, "возили" ЦСКА, но боялись ошибиться

11:02 30 Читати українською
Никита Шевченко: Мы всю игру держали мяч, "возили" ЦСКА, но боялись ошибиться
Ниикита Шевченко / Заря

Капитан Зари Никита Шевченко прокомментировал победу над ЦСКА (София) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

89’ Назарий Русин
90’ Назарий Русин
 
Иван Турицов 22’
22’ Иван Турицов
89’ Назарий Русин
90’ Назарий Русин

"После игры чувствовал опустошение. Все эмоции оставили на футбольном поле. Очень рад, что нам удалось пройти в плей-офф.

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В какой-то период встречи ,было боязно за результат. У соперника квалифицированные футболисты. У них были шансы забить, но, к счастью, они не забили, а мы воспользовались своим шансом.

Тренер сказал нам в перерыве, что они будут ждать, выбегать в контратаки. Мы выстояли, забили гол. Концовка встречи была нервная, но все хорошо, что хорошо кончается.

Был тяжелый матч психологически. Мы целую игру держим мяч, "возим" их, однако все боятся ошибиться. Эмоции – это часть футбола. Прекрасно, когда они есть. Тем более, сейчас у нас непростой ритм, много матчей", – цитирует Шевченко официальный сайт Зари.

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Заря Заря Лига Европы Заря - ЦСКА София Никита Шевченко Никита Шевченко
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