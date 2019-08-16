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Микита Шевченко: Ми всю гру тримали м'яч, "возили" ЦСКА, але боялись помилитись

11:02 331 Читать на русском
Микита Шевченко: Ми всю гру тримали м'яч, "возили" ЦСКА, але боялись помилитись
Микита Шевченко / Зоря

Капітан Зорі Микита Шевченко прокоментував перемогу над ЦСКА (Софія) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

89’ Назарій Русин
90’ Назарій Русин
 
Іван Туріцов 22’
22’ Іван Туріцов
89’ Назарій Русин
90’ Назарій Русин

"Після гри відчував спустошення. Всі емоції залишили на футбольному полі. Дуже радий, що нам вдалося пройти в плей-офф.

Зоря – ЦСКА Софія – 1:0 – відео гола і огляд матчу

У якийсь період зустрічі було боязно за результат. У суперника кваліфіковані футболісти. У них були шанси забити, але, на щастя, вони не забили, а ми скористалися своїм шансом.

Тренер сказав нам в перерві, що вони будуть чекати, вибігати в контратаки. Ми вистояли, забили гол. Кінцівка зустрічі була нервова, але все добре, що добре закінчується.

Був важкий матч психологічно. Ми цілу гру тримаємо м'яч, "возимо" їх, проте всі бояться помилитися. Емоції – це частина футболу. Чудово, коли вони є. Тим більше, зараз у нас непростий ритм, багато матчів", – цитує Шевченка офіційний сайт Зорі.

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Теги
Зоря Зоря Ліга Європи Зоря - ЦСКА Софія Микита Шевченко Микита Шевченко
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