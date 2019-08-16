Микита Шевченко: Ми всю гру тримали м'яч, "возили" ЦСКА, але боялись помилитись

Капітан Зорі Микита Шевченко прокоментував перемогу над ЦСКА (Софія) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Після гри відчував спустошення. Всі емоції залишили на футбольному полі. Дуже радий, що нам вдалося пройти в плей-офф.

Зоря – ЦСКА Софія – 1:0 – відео гола і огляд матчу

У якийсь період зустрічі було боязно за результат. У суперника кваліфіковані футболісти. У них були шанси забити, але, на щастя, вони не забили, а ми скористалися своїм шансом.

Тренер сказав нам в перерві, що вони будуть чекати, вибігати в контратаки. Ми вистояли, забили гол. Кінцівка зустрічі була нервова, але все добре, що добре закінчується.

Був важкий матч психологічно. Ми цілу гру тримаємо м'яч, "возимо" їх, проте всі бояться помилитися. Емоції – це частина футболу. Чудово, коли вони є. Тим більше, зараз у нас непростий ритм, багато матчів", – цитує Шевченка офіційний сайт Зорі.

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