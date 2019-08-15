Заря – ЦСКА София – 1:0 – видео гола и обзор матча

Заря принимала софийский ЦСКА в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. Смотрите видео голов матча Заря – ЦСКА на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Заря – ЦСКА София начался в 20:00. В первом поединке в Болгарии команды разошлись миром 1:1 – на гол Эвандро уже в дебюте игры луганчане ответили точным ударом Владлена Юрченко с пенальти. Выездной гол помог команде Виктора Скрипника привезти неплохой результат перед ответной встрече на Славутич-Арене.

Уже на 22 минуте гости остались в меньшинстве – Турицов получил прямую красную за фол последней надежды против Русина. Заря не спешила использовать численное преимущество, заставив своих болельщиков понервничать.

Заря минимально переиграла ЦСКА София, прорвавшись в плей-офф квалификации Лиги Европы – Русин забил победный гол

Победу в родных стенах обеспечил тот же Русин – нападающий, арендованный из киевского Динамо, уничтожил все надежды софийцев на положительный итог противостояния. Правда, сразу после этого форвард Зари получил нелепую вторую желтую карточку за снятую футболку.