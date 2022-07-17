Один из лидеров в сфере производства спортивных товаров анонсировал презентацию выездного варианта экипировки Барсы на следующий сезон. Вышло не с первого раза – в первоначальном варианте новости о форме испанского клуба прикрепили фотографию ПСЖ, который тоже сотрудничает с Nike.

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"С этой футболкой Барселона всегда будет носить свой дом в сердцах, где бы ни была", – говорится в сообщении с фотографией игроков и формы ПСЖ. Вряд ли такой неожиданный вариант футболки Барсы понравился фанатам "сине-гранатовых", а вот других болельщиков, безусловно, рассмешил.

Хотя фотография была в сети всего несколько минут, пользователи успели сохранить "следы преступления", сообщает AS.

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