Фламенго на знаменитой Маракане одолел Атлетико Минейро (2:0) в ответном матче 1/8 финала Кубка Бразилии и прошел дальше. Экс-нападающий "селесао" Халк отыграл весь поединок, который, как выяснилось, был для него одним из самых трудных в карьере.

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"С момента моего перехода в Атлетико Минейро это была игра, в которой я был наиболее обезвожен. Когда начал игру, то весил 97 кг, а после нее – 91. Похудел на 6 кг. Это очень утомительно.

После матча меня забрали на допинг-контроль, а я даже не мог помочиться. За 4 часа выпил 30 литров воды, но мочиться и дальше было сложно. К счастью, все в порядке, это сработало. Сейчас я просто хочу домой", – цитирует Халка Goal.com.

В связи с этим 35-летний ветеран смог покинуть стадион только в 4 утра и возвращался домой в Белу-Оризонте частным самолетом отдельно от команды. Казалось бы, обычный матч, но эту игру Халк не забудет еще долго.

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