В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси в составе дортмундской Борусии дебютировал 28-летний нападающий Себастьян Алле. Это был долгожданный выход на поле особенно, если учесть, что контракт со "шмелями" ивуариец подписал еще в начале июля прошлого года.

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Страшный диагноз

"Мы очень рады, что смогли подписать опытного центрального форварда, недавно ставшего творцом сенсации в Лиге чемпионов", – заявил спортивный директор дортмундской Боруссии Себастьян Кель, представляя очередного новичка. После ухода Эрлинга Холанда "шмели" нуждались в достойной замене и обрели ее в лице Себастьяна Алле.

Уже через 13 дней на официальном сайте Боруссии появилось шокирующее сообщение:

Себастьян пожаловался на плохое самочувствие после тренировки в понедельник утром. В ходе интенсивных медицинских осмотров в течение дня была обнаружена опухоль в яичках. Вся семья BVB желает Себастьяну скорейшего полного выздоровления.

Футболиста ждала химиотерапия и печальные прогнозы – он точно пропустит весь следующий сезон. "Я не плакал, нет. Сразу же подумал: "Я должен пройти через это сейчас". У меня не было другого варианта. Ты же не поможешь себе, если впадешь в депрессию. Я никогда не думал о смерти", – делился размышлениями Алле с журналистами Bild.

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Рекордсмен из Аякса

Впервые футбольный мир громко заговорил об Алле в прошлом сезоне. Осенью 2021-го ивуариец просто разорвал группу С в Лиге чемпионов. Все началось в первом туре в поединке со Спортингом (дебют Себастьяна в ЛЧ) – тогда еще нападающий Аякса оформил покер и принес амстердамцам выездную победу 5:1. Но это не была просто яркая вспышка. В каждом из пяти последующих поединков группового этапа Алле забивал по мячу (Бешикташу в Турции забил два). Голы в каждом матче группового этапа – такое достижение в ЛЧ раньше покорялось только Криштиану Роналду (в сезоне 2017/2018).

Аякс под руководством Эрика тен Хага уверенно вышел в плей-офф, а ивуарийский форвард удерживал статус лучшего бомбардира ЛЧ с 10 голами. Однако в 1/8 финала нидерландского чемпиона остановила Бенфика (2:2 и 0:1). На "Эштадиу да Луж" Алле сначала забил в свои ворота, а через три минуты поразил правильную цель. Еще тот матч 23 февраля запомнился голом Романа Яремчука и особым празднованием украинца. На следующее утро все мы проснулись в новой реальности.

Здесь следует зафиксировать еще один уникальный факт. Форвард Аякса стал первым в истории, кто сумел забить в каждом из семи своих стартовых матчей Лиги чемпионов! Собственно, в Эредивизи Себастьян тоже сработал идеально. 21 забитый гол, победа в погоне голеадоров лиги и очередная "салатница" для Аякса.

Если же вернуться в прошлое еще на один сезон, то следует упомянуть комическую историю, героем которой стал Себастьян Алле. В начале января 2021-го Аякс приобрел новичка за рекордные 22,5 миллиона евро у Вест Хэма. Однако из-за ошибки в амстердамском клубе (ее причины неизвестны до сих пор) футболист не был внесен Аяксом в заявку на плей-офф Лиги Европы. Тогда нидерландцы без Алле прекратили борьбу на стадии четвертьфинала. Зато в чемпионате новобранец настрелял неплохо – 11 голов в 19 турах.

От Осера до Вест Хэма

Себастьян родился в городке Рис-Оранжис, что в 25 километрах к югу от Парижа в семье ивуарийки и француза. Парень начинал заниматься футболом в небольших детских клубах Винье и Бретеньи (там, кстати, здоровяка отправляли даже в ворота). Когда малышу исполнилось 13, он попал в структуру Осера.

Однако старт в бургундском клубе был далек от идеала. Поэтому в конце 2014-го Себастьян отправился в аренду в Утрехт, где провел три сезона. Решение оставить арендованного футболиста в команде принимал Эрик тен Хаг, как раз возглавивший Утрехт. Как следствие, Алле отблагодарил 19 голами в следующем чемпионате и попал в топ лучших бомбардиров Эредивизи, а его Утрехт – в перечень ведущих команд лиги.

На талантливого форварда началась настоящая охота, финалом которой стало подписание в мае 2017-го контракта с Айнтрахтом. Во Франкфурте Алле расцвел еще больше, а его мощь ощутил на себе Шахтер (в 1/16 финала Лиги Европы Себастьян оформил дубль в поединке с "горняками").

Яркий Айнтрахт Ади Хюттера с Йовичем, Ребичем и Алле вскоре разобрали более именитые клубы. Через два года Себастьян переехал в АПЛ, где стал одноклубником Андрея Ярмоленко. Не скажешь, что у ивуарийца в Вест Хэме не пошло. С одной стороны 10 голов в 48 матчах – далеко не провал. С другой – от рекордного подписания за 45 миллионов фунтов ожидаешь чего-нибудь большего.

Большое возвращение

22 января Алле вернулся на поле после нескольких курсов химиотерапии и наконец дебютировал за Дортмунд. А три матча спустя Себастьян отличился дебютным голом. Символично, что в день поединка с Фрайбургом, 4 февраля, отмечали Всемирный день борьбы против рака. Перед игрой и во время перерыва Боруссия организовала акцию – к центральному кругу добавили выпуклость, что символизирует опухоль яичка.

Особым жестом отличился и Алле. На его бутсах красовалась надпись "К черту рак".

Несмотря на пессимистические прогнозы, Себастьян Алле вернулся в игру через полгода после постановки страшного диагноза и уже принялся за дело. 7 марта ивуариец сможет установить очередное достижение и впервые забить за Борусию в Лиге чемпионов.