ЮАР и ДР Конго встретились в предпоследнем поединке на КАН-2023. Счет и обзор матча за третье место читайте на "Футбол 24".

Кубок Африки, матч за третье место

ЮАР – ДР Конго – 0:0 (по пен. 6:5)

Обладателя бронзы определили едва ли не главные сенсации турнира. В полуфинале Кубка Африки сборная Южной Африки вылетела от Нигерии лишь в серии пенальти, а ДР Конго минимально проиграла Кот-д'Ивуару.

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Обе сборные не поражали результативностью в течение турнира, поэтому нули на табло и только два удара в створ после первого тайма вряд ли стали большой неожиданностью. Очень осторожный футбол.

После перерыва конголезцы добавили, а на 65-й минуте не забили только чудом. Голкипер "Бафана Бафана" Ронвен Уильямс провалился на выходе, выпустив мяч из рук, но этот ляп не стал для него фатальным – после удара с линии вратарской мяч пролетел рядом со стойкой. Был у конголезцев еще один момент – на 90-й минуте Маеле с нескольких метров пробил мимо дальней штанги. В итоге, основное время победителя не выявило. Игра перешла в серию пенальти – уже третью для Южной Африки на этом турнире и вторую для ДР Конго.

Уже первый удар ЮАР был неточным – Мокоена попал в стойку. ДР Конго могла все решать на своем последнем ударе, но защитник Марселя Шансель Мбемба, который уже в четверг может сыграть с Шахтером в Лиге Европы, проиграл дуэль киперу. Впоследствии не забил и Элиа. Вратарь Южной Африки Ронвен Уильямс отразил два удара и принес своей сборной бронзу. В его активе две выигранные серии 11-метровых на этом турнире.

Финал Кубка африканских наций состоится в воскресенье, 11 февраля. Трофей разыграют Нигерия и Кот-д'Ивуар. Матч стартует в 22:00 по киевскому времени.

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