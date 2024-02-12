Дуэль капитанов принесла Нигерии преимущество в первом тайме. Троост-Эконг не оставил шансов Орье, головой вколотив мяч в сетку. После перерыва качественный угловой исполнил и Кот-д'Ивуар – Кессье оставили без присмотра на дальней штанге.

Кот-д'Ивуар дожал Нигерию и выиграл домашний КАН – фантастический протеже Де Дзерби превратил Алле и Кессье в героев

Победу в матче и третий титул чемпиона КАН для "слонов" вырвал Себастьян Алле. Форварду Боруссии удался великолепный акробатический удар стопой – 1:2. Алле согласился выступать за Кот-д'Ивуар лишь после игнора Франции, цвета которой защищал на юношеском уровне. Год назад нападающий поборол рак яичек, вернулся в футбол и стал героем нации, оформив эффектные голы в полуфинале и финале домашнего КАН.